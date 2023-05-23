Той, хто дійсно зацікавлений у мирі, не може ставити агресора та жертву агресії на один рівень – Боррель

"Єдиний, хто хоче продовжувати цю війну – це Путін".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив, що Україна є жертвою повномасштабної російської агресії, тому не можна ставити між нашою державу та РФ знак дорівнює. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Той, хто дійсно зацікавлений у мирі, не може ставити агресора та жертву агресії на один рівень – Боррель
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"Той, хто дійсно зацікавлений у мирі, не може ставити агресора та жертву агресії на один рівень. Я передав це послання всім лідерам у світі, особливо тим, які говорять, що дуже зацікавлені у мирі, але продовжують ставити знак рівності між агресором та його жертвою. Такий підхід не може принести миру, який буде справедливим, та не може забезпечити українському народу дотримання його прав", – зазначив глава європейської дипломатії.

Боррель наголосив, що всі прагнуть, аби війна завершилася.

"Єдиний, хто хоче продовжувати цю війну – це Путін. І ніхто не хоче миру більше за Україну. Саме тому ми підтримуємо ініціативу Президента Зеленського щодо справедливого миру", – додав він.

Раніше верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що виступає за відправку в Україну винищувачів F-16 якнайшвидше, та зазначив, що навчання українських пілотів почалися раніше.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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