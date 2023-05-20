Rheinmetall виготовить 300 000 боєприпасів для ЗСУ Gepard — відома дата початку поставок

Компанія наразі займається налаштуванням виробництва.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall у другій половині 2023 року почне поставляти Збройним Силам України 35-мм боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard. Про це заявив директор відділу продажів компанії в коментарі Мілітарному, інформує ZN.ua.

Rheinmetall виготовить 300 000 боєприпасів для ЗСУ Gepard — відома дата початку поставок
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Відомо, що Rheinmetall переносить виробничі потужності до Німеччини з Іспанії. За словами представника компанії, для завершення процесу потрібно ще трохи часу, після чого лінія зможе запрацювати на повну потужність.

Німецький гігант заявляє, що не відмовляється від плану виготовити для Збройних Сил України 300 000 боєприпасів калібру 35 мм до кінця поточного року. Початок поставок запланований на першу половину осені.

Німеччина почала передавати Україні зенітні самохідні установки минулого року. За даними німецького уряду, Збройні Сили України отримали 34 зенітні танки. Ще три одиниці буде доставлено наступного літа.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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