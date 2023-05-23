Росія використає події у Білгородській області для подання себе як жертви війни – британська розвідка

Прикордонні регіони РФ все частіше зазнають атак.

Росія використає інциденти у Білгородській області для просування офіційного наративу про те, що вона є жертвою війни, вважають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.

Росія використає події у Білгородській області для подання себе як жертви війни – британська розвідка
© Легіон "Свобода Росії"/facebook

Так, 19-22 травня російські силовики, ймовірно, зіткнулися з партизанами щонайменше в трьох місцях у Бєлгородській області Росії, в районах поблизу українського кордону.

Експерти зазначають, що хоча ідентифікація партизанів залишається непідтвердженою, російські антирежимні угруповання взяли на себе відповідальність за події.

Найсерйозніший інцидент стався поблизу міста Грайворон. Окрім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі інцидентів збільшилася кількість обстрілів із безпілотників та непрямих вогневих атак.

У свою чергу Росія евакуювала кілька сіл і розгорнула додаткові сили безпеки в цьому районі.

«Росія стикається з дедалі серйознішою багатоаспектною загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах: втрати бойових літаків, напади з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізничні колії, а тепер і прямі партизанські дії», - зазначають британські аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 May 2023.

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 23, 2023

Нагадаємо, зранку 22 травня у селі Замостя Бєлгородської області РФ пролунали вибухи, після чого у районі зникло світло. Губернатор області Вячєслав Гладков заявив, що обстріл Гайворонського району розпочався ще о 9-й ранку. Є постраждалі. Також повідомлялося, про ДРГ, що проникла на територію РФ.

В Офісі президента зазначили, що Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородської області.


Ірина Знась, ZN.ua





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