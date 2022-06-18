Звонкая пощечина путину: Токаев после непризнания "Л/ДНР" отказался принимать роSSийскую "подачку"

Токаев

Казахстанский лидер не стал принимать роSSийский орден Александра Невского из рук роSSийской власти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от ордена Александра Невского, которым его хотели наградить роSSийские власти. Случилось это 17 июня на Петербургском экономическом форуме. Об этом сообщил казахстанский политолог Ербол Едилов, ссылаясь на несколько источников.

Едилов отметил, что глава Казахстана поблагодарил за оказанную честь. Он принял решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего киргизского ордена "Манас" первой ступени, – добавил политолог.

Владимир Путин

Отметим, ранее сообщалось, что президент Казахстана, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул, что не признает квазиреспублики "Л/ДНР" на Донбассе. Токаев заявил об этом в присутствии президента россии путина. Он также отметил, что в Казахстане раздаются разные мнения о войне в Украине.

Токаев


Галина Струс, politeka.net





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