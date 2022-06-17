Лидер Казахстана Токаев публично унизил путина у него в гостях: "ДНР" и "ЛНР" не будут признаны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев квазигосударственными территориями так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Об этом он заявилв прямо выступая на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии путина.
По словам Токаева, Казахстан не признает независимость этих образований.
Токаев добавил, в Казахстане сложилось открытое общество, в котором высказывают разные мнения о роSSийской «спецоперации» в Украине.
Токаев отметил, что существует противоречие между двумя принципами — территориальной целостностью государств и правом наций на самоопределение.
"Президент Казахстана и диктатор Токаев сидел у путина сегодня, когда он выступал. Он послушал полуторачасовой спич кашляющего пуйла, а затем заявил, что Казахстан не планирует признавать так называемые "ЛДНР" и назвал их «квазигосударствами». Токаев снова публично унизил путина. У него в гостях", -