Лидер Казахстана Токаев публично унизил путина у него в гостях: "ДНР" и "ЛНР" не будут признаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев квазигосударственными территориями так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он заявилв прямо выступая на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии путина.

По словам Токаева, Казахстан не признает независимость этих образований.

Токаев добавил, в Казахстане сложилось открытое общество, в котором высказывают разные мнения о роSSийской «спецоперации» в Украине.

Токаев отметил, что существует противоречие между двумя принципами — территориальной целостностью государств и правом наций на самоопределение.