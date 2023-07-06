Умови вступу України в НАТО будуть визначені тільки після війни - міністр оборони ФРН
Пісторіус підкреслив, що Україна стала першою країною в стані війни, якій Німеччина погодилася постачати зброю.
НАТО не зможе дати відповідь на питання про вступ України до Альянсу, поки триває російсько-українська війна, інформує
Про це в інтерв’ю для польського видання
«Лише після цього всі ми, а я думаю, що на той час нас буде 32 союзники разом зі Швецією, вирішуватимемо з Україною питання про умови вступу до Альянсу», - сказав Пісторіус.
При цьому він нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі вперше відбудеться засідання Ради «Україна-НАТО» на рівні глав держав та урядів.
«Таким чином, Київ отримає рівноправне місце за столом цього органу Альянсу. Це великий крок на шляху адаптації до структур і процесів НАТО», - сказав німецький міністр оборони.
Він також додав, що Україна стала першою країною в стані війни, якій Німеччина погодилася постачати зброю. За словами Пісторіуса, у найближчі тижні Київ отримає «десятки танків» від Берліна і Копенгагена.