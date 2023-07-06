Умови вступу України в НАТО будуть визначені тільки після війни - міністр оборони ФРН

Пісторіус підкреслив, що Україна стала першою країною в стані війни, якій Німеччина погодилася постачати зброю.

НАТО не зможе дати відповідь на питання про вступ України до Альянсу, поки триває російсько-українська війна, інформує ZN.ua .

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Про це в інтерв’ю для польського видання Rzeczpospolita сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зауважив, що під час нещодавніх зустрічей з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вони дійшлися на думці, що Альянс за жодних обставин не повинен стати стороною конфлікту. І саме тому питання набуття Україною членства буде обговорюватися лише після закінчення війни.

«Лише після цього всі ми, а я думаю, що на той час нас буде 32 союзники разом зі Швецією, вирішуватимемо з Україною питання про умови вступу до Альянсу», - сказав Пісторіус.

При цьому він нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі вперше відбудеться засідання Ради «Україна-НАТО» на рівні глав держав та урядів.

«Таким чином, Київ отримає рівноправне місце за столом цього органу Альянсу. Це великий крок на шляху адаптації до структур і процесів НАТО», - сказав німецький міністр оборони.

Він також додав, що Україна стала першою країною в стані війни, якій Німеччина погодилася постачати зброю. За словами Пісторіуса, у найближчі тижні Київ отримає «десятки танків» від Берліна і Копенгагена.