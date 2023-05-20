Лубінець: За отримання паспорту РФ карати не будуть
"Якщо ви за різних підстав не можете виїхати, а для того, щоб вижити, вас змушують отримати російський паспорт – беріть і виживайте".
На тлі інтенсивної паспортизації на тимчасово окупованих територіях та переслідування людей, які досі не отримали російські документи, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не каратиме людей, які отримали паспорт РФ, щоб зберегти своє життя та здоров’я. Про це він
"Якщо ви за різних підстав не можете виїхати, а для того, щоб вижити, вас змушують отримати російський паспорт - беріть і виживайте. Головне - ми як держава не визнаємо цей паспорт, ми в жодному разі не будемо карати за саме наявність російського паспорта у громадянина України. Ми робили окремий аналіз судових вироків, які виносяться щодо колабораційної діяльності. Там немає жодної людини, яку покарали б просто за наявність російського паспорта. За участь в органах влади, за складання списків українських активістів, українських дітей для депортації - за це ми будемо карати", – зазначив він.