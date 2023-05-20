Лубінець: За отримання паспорту РФ карати не будуть

"Якщо ви за різних підстав не можете виїхати, а для того, щоб вижити, вас змушують отримати російський паспорт – беріть і виживайте".

Лубінець: За отримання паспорту РФ карати не будуть
© НТВ

На тлі інтенсивної паспортизації на тимчасово окупованих територіях та переслідування людей, які досі не отримали російські документи, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не каратиме людей, які отримали паспорт РФ, щоб зберегти своє життя та здоров’я. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

"Якщо ви за різних підстав не можете виїхати, а для того, щоб вижити, вас змушують отримати російський паспорт - беріть і виживайте. Головне - ми як держава не визнаємо цей паспорт, ми в жодному разі не будемо карати за саме наявність російського паспорта у громадянина України. Ми робили окремий аналіз судових вироків, які виносяться щодо колабораційної діяльності. Там немає жодної людини, яку покарали б просто за наявність російського паспорта. За участь в органах влади, за складання списків українських активістів, українських дітей для депортації - за це ми будемо карати", – зазначив він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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