Клименко: Після закінчення війни підрозділи "Гвардії наступу" будуть розформовані

Глава МВС прокоментував чутки про те, що відомство формує власну армію.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що після закінчення війни в Україні підрозділи "Гвардії наступу" розформують, а МВС не використовуватиме їх у політичних цілях. Про це він розповів у інтерв’ю для "Радіо совобода", інформує ZN.ua.

Клименко: Після закінчення війни підрозділи
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"Ні. Ці підрозділи будуть розформовані. Ці військовослужбовці та поліцейські будуть виконувати свої функції і прикордонники, відповідно до функціоналу тієї чи іншої військової частини чи підрозділу поліції", – зазначив Клименко

За його словами, припущення про формування МВС власної армії, яка в майбутньому може бути використана у політичній боротьбі, – "не має ніякого підґрунтя".

"Побоювання деяких політиків, що ми формуємо якусь свою армію, не має під собою ніякого підґрунтя. Ці люди йдуть на війну, вони гинуть на війні... Про яку ми армію на вулиці говоримо? Ми говоримо про серйозну війну. І ми дуже рано почали говорити про політику", – сказав він.

Глава МВС запевнив, що ніхто не планує використовувати ці підрозділи в політичних цілях.

"І це не виправдання, а факт. Я хотів би ще раз зазначити, що деякі наші політики забігають трошки наперед, що стосується ведення війни і можливості політичної жорсткої роботи на території нашої країни. І через це деякі люди забувають, що у нас йде війна. МВС на сьогодні не приймає участі в будь-яких політичних течіях, політичних розбірках і так далі. Це, я вважаю, аморально на сьогодні. Це стосується всіх: і міністрів, і політиків, які намагаються на цьому завоювати зараз якісь очки", – додав міністр.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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