В ОП ответили на последнее заявление Медведева: "Маленький человек с большими комплексами"

Сегодня заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поставил под сомнение существование Украины через некоторое время. Осознавая это или нет, но в своем сообщении он подтвердил то, что Москва до сих пор отрицала: цель войны, которую развязала РФ - не "защита Донбасса", как заявляют в Кремле, а уничтожение всей Украины. На это уже отреагировали в офисе президента.

Советник главы ОП Михаил Подоляк на своем Твиттер-аккаунте назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами".

"Если бы у роSSийского империализма было лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться - брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру", - отметил Подоляк, добавив, что Украина была, есть и будет, а вот "где будет Медведев за 2 года – вопрос".