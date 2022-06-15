В ОП ответили на последнее заявление Медведева: "Маленький человек с большими комплексами"

Украина была, есть и будет, а вот "где будет он через 2 года - вопрос", добавили там, информирует ZN.ua.

В ОП ответили на последнее заявление Медведева:
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Сегодня заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поставил под сомнение существование Украины через некоторое время. Осознавая это или нет, но в своем сообщении он подтвердил то, что Москва до сих пор отрицала: цель войны, которую развязала РФ - не "защита Донбасса", как заявляют в Кремле, а уничтожение всей Украины. На это уже отреагировали в офисе президента.

Советник главы ОП Михаил Подоляк на своем Твиттер-аккаунте назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами".

"Если бы у роSSийского империализма было лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться - брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру", - отметил Подоляк, добавив, что Украина была, есть и будет, а вот "где будет Медведев за 2 года – вопрос".


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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