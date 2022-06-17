Войска РФ снова ударили ракетами по Николаеву: один человек погиб, шесть раненых

Пострадали жилые дома.

Войска РФ снова ударили ракетами по Николаеву: один человек погиб, шесть раненых
Фото иллюстративное
© Слово і діло

РоSSийские захватчики утром, 17 июня, снова нанесли ракетные удары по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Сегодня утром роSSийские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома», – говорится в сообщении.

По словам мэра, на месте работают спасатели, медики и коммунальщики.

Детальнее о последствиях обстрела Сенкевич пообещал сообщить позже.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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