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2022-06-17
Войска РФ снова ударили ракетами по Николаеву: один человек погиб, шесть раненых
Пострадали жилые дома.
Фото иллюстративное© Слово і діло
РоSSийские захватчики утром, 17 июня, снова нанесли ракетные удары по Николаеву,
«Сегодня утром роSSийские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома», – говорится в сообщении.
По словам мэра, на месте работают спасатели, медики и коммунальщики.
Детальнее о последствиях обстрела Сенкевич пообещал сообщить позже.
Анастасия Гурин, ZN.ua