Войска РФ снова ударили ракетами по Николаеву: один человек погиб, шесть раненых

РоSSийские захватчики утром, 17 июня, снова нанесли ракетные удары по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Сегодня утром роSSийские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома», – говорится в сообщении.

По словам мэра, на месте работают спасатели, медики и коммунальщики.

Детальнее о последствиях обстрела Сенкевич пообещал сообщить позже.