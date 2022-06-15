В Китае сторонника вторжения рф в Украину лишили высокой должности: "Был третьим человеком..."

В Китае сторонника вторжения рф в Украину лишили высокой должности: "Был третьим человеком..."

Замминистра иностранных дел Лэ Юйчэн - один из немногих работников МИДа, публично выступавший в защиту россии после вторжения в Украину, был уволен из министерства.

Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на заявление китайского правительства.

Владеющий русским языком и работавший в Советском Союзе, а затем ставшим третьим человеком МИДа, когда россия и Китай активно сближались, Лэ Юйчэн переведен на должность замглавы Государственного управления радиовещания и телевидения КНР.

«Решение Пекина полностью удалить Лэ Юйчэна из системы МИДа может отражать обеспокоенность лидеров Коммунистической партии тем, что Китай слишком сблизился с россией, которая вторглась в Украину и нанесла ущерб связям с Западом и всей мировой экономике», - говорит Нил Томас, аналитик по Китаю в Eurasia Group.

Возможно, китайскому МИДу теперь нужны лидеры, более склонные к развитию отношений с США и Евросоюзом, рассуждает он, оговариваясь, что истинные причины отставки Лэ Юйчэна установить невозможно из-за закрытости китайских политических элит.

Лэ Юйчэн считался одним из главных претендентов на пост главы МИДа КНР вместо 68-летнего Ван И. Тот может пойти на повышение и занять пост члена политбюро, заменив уходящего на пенсию 72-летнего Ян Йечи.

В марте, вскоре после роSSийского вторжения, Лэ Юйчэн обвинил США в развязывании войны в Украине. Он заявил, что на трагедии наживаются «аморальные и безответственные» торговцы оружием, банкиры и магнаты.

В апреле на встрече с послом россии в Пекине Андреем Денисовым он пообещал, что Китай сохранит «стратегические отношения» с кремлем, каким бы ни был международный политический ландшафт.


Алексей Ионов, politeka.net





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