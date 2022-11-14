В Литві порахували кількість українців, які залишили домівки через війну

Кількість зареєстрованих в Литві біженців із України перевищила 70 тис, майже 25 тис. із них — неповнолітні. Про це повідомляє Delfi з посиланням на Департамент міграції.

Перші біженці — 196 осіб — були зареєстровані в країні через чотири дні після початку бойових дій в Україні, 28 лютого. Найбільша кількість біженців, зареєстрованих за добу, була 17 березня — 2219 осіб. Абсолютна більшість військових біженців — понад 69 тис. осіб — звернулися за тимчасовим захистом. Спеціалістами Департаменту міграції ухвалено 63 428 рішень про видачу дозволів на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту, 2 150 рішень про тимчасове проживання на гуманітарній основі.

Повідомляється також, що 22 особам було відмовлено у виді на проживання у Литві після того, як з'ясувалося, що вони не є військовими біженцями.

Водночас, в країні очікують, що кількість українців може зрости: дуже холодна зима, або інші причини, які спонукають людей знову масово залишати охоплену війною країну. Литовські посадовці заявляють, що готові обслуговувати більший потік біженців.

Загалом, за даними спільного звіту Агентства ЄС з питань притулку та Міжнародної організації з міграції та Організації економічного співробітництва і розвитку, з початку вторгнення Росії в Україну механізмом тимчасового захисту ЄС по всій Європі скористалися понад півмільйона військових біженців з України, а понад 7 млн. людей через військові дії були змушені залишити свої постійні місця проживання в самій Україні.