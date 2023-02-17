Верещук закликала цивільних, що залишилися в Бахмуті, негайно покинути місто

Серед іншого, міністерка реінтеграції заявила, що люди, які залишилися в місті, створюють проблеми тим, хто його захищає, інформує ZN.ua.

Верещук закликала цивільних, що залишилися в Бахмуті, негайно покинути місто
© Василь Артюшенко, ZN.UA

На сьогоднішній день у Бахмуті Донецької області, за який йдуть запеклі бої, залишаються 6 тисяч цивільних. Їм слід негайно залишити місто, заявила у себе в Telegram-каналі міністерка із питань реінтеграції Ірина Верещук.

"Тільки за сьогодні там загинуло п'ятеро цивільних, дев'ятеро поранено. У місті йдуть важкі бої", – зазначила чиновниця.

Міністерка пояснила, що поки цивільні залишаються в Бахмуті, вони наражають на небезпеку себе і своїх близьких, особливо дітей. Також, за її словами, вони створюють проблеми та ризики для тих, хто захищає місто, а також для волонтерів.

"Тому ще раз закликаю негайно евакуюватися. Як це зробити і куди звертатися, ви добре знаєте", – додала Верещук.


Богдан Затула, ZN.ua





Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Блок рекламы


Похожие новости
Україна починає готувати кадровий резерв для Криму – ВерещукУкраїна починає готувати кадровий резерв для Криму – Верещук
Представники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відеоПредставники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відео
Міністр оборони: Як можна захопити місто в три млн мешканців? Для росіян взяття Києва — задачка з п'ятьма зірочкамиМіністр оборони: Як можна захопити місто в три млн мешканців? Для росіян взяття Києва — задачка з п'ятьма зірочками
Столиця штату Нью-Йорк вирішила стати містом-партнером української БучіСтолиця штату Нью-Йорк вирішила стати містом-партнером української Бучі
Японське місто Осака передає спецтехніку для потреб ДніпраЯпонське місто Осака передає спецтехніку для потреб Дніпра
За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу цивільних – ФедоровЗа майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу цивільних – Федоров
Балтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танкиБалтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танки
Глава МЗС ФРН закликала Африку згуртуватися з ЄС проти ПутінаГлава МЗС ФРН закликала Африку згуртуватися з ЄС проти Путіна
Німецька опозиція розкритикувала Шольца і закликала надати Україні танкиНімецька опозиція розкритикувала Шольца і закликала надати Україні танки
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Последние новости
Подгружаем последние новости