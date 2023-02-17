Верещук закликала цивільних, що залишилися в Бахмуті, негайно покинути місто

На сьогоднішній день у Бахмуті Донецької області, за який йдуть запеклі бої, залишаються 6 тисяч цивільних. Їм слід негайно залишити місто, заявила у себе в Telegram-каналі міністерка із питань реінтеграції Ірина Верещук.

"Тільки за сьогодні там загинуло п'ятеро цивільних, дев'ятеро поранено. У місті йдуть важкі бої", – зазначила чиновниця.

Міністерка пояснила, що поки цивільні залишаються в Бахмуті, вони наражають на небезпеку себе і своїх близьких, особливо дітей. Також, за її словами, вони створюють проблеми та ризики для тих, хто захищає місто, а також для волонтерів.

"Тому ще раз закликаю негайно евакуюватися. Як це зробити і куди звертатися, ви добре знаєте", – додала Верещук.