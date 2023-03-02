Понад 40% киян залишили місто у лютому-березні минулого року – опитування

Трохи менше половини, а саме 44% киян виїжджали з столиці у лютому-березні 2022 одразу після початку війни. За даними дослідження проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», з них більше половини виїхали до іншої області України, третина – до іншого населеного пункту Київщини, кожен десятий – за кордон.

Здебільшого Київ залишили молодь, жінки та більш забезпечені жителі столиці.

Водночас серед переселенців, які осіли в Києві, основною причиною вибору міста для проживання була наявність родичів і близьких друзів (45%), можливість знайти роботу (26%) та безпечність міста в умовах війни (22%). Ще 8-9% зазначили, що їм подобається Київ і тут є багато можливостей, щоб почати нове життя, 5% - що тут наявні вільні місця для тимчасового проживання. Для 4% було байдуже, куди виїжджати, ще для 2% - це було рішення організації, відповідальної за переселення.

Частина із переселенців в Києві, а саме 17%, зазначають, що їхнє житло, де вони жили до війни, зруйноване і непридатне до життя, у 24% воно частково пошкоджене, у 2% житло було зруйноване, але вже відновлене, а у 35% - без змін. Водночас 21% сказали, що не мають інформації щодо стану свого житла.

Зараз дві третини переселенців орендують квартиру у Києві, ще чверть – живуть у помешканні родичів, друзів, знайомих. У центрах для біженців, готелях, хостелах проживають 6-7%, у власному помешканні – 2%, у помешканні інших місцевих жителів – 1%.