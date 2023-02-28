Мобілізація: стало відомо про покарання для військовозобов'язаних українців, які залишились за кордоном

В Україні активно проводиться мобілізація. Юрист Вікторія Тютюнникова повідомила, що чекає на військовозобов'язаних українців, які в умовах повномасштабної війни залишилися за кордоном.

Багато чоловіків призовного віку 18-60 років не повернулися до України після 24 лютого. Було чимало і тих, кому вдалося втекти до інших країн через небажання захищати Батьківщину. Правозахисниця проаналізувала ситуацію та розповіла про відповідальність для таких українців.

Вікторія Тютюнникова вказала, що військовозобов'язаних громадян можуть після повернення додому притягнути до адміністративної відповідальності. У таких випадках передбачено штраф у розмірі 3400–5100 грн. Якщо стане відомо, що чоловіки нелегально перетнули кордон, вони додатково мають заплатити ще 3400-8500 грн.

Кримінальна відповідальність загрожує українцям, які втекли за кордон після вручення повісток. Вони можуть одержати тюремний термін.

"До кримінальної відповідальності можуть притягнути лише тих чоловіків, які отримали повістку та втікли за кордон. Їм загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення", - пояснила Тютюнникова.

За словами юриста, повістка має бути вручена військовозобов'язаному українцю під особистий підпис. Її не можна передавати через родичів чи друзів. Чоловік, який перебуває за кордоном, сам не може прийняти повістку, тому не має обов'язку прибути до військкомату.

Нагадаємо, що 27 січня Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє виїзд без поважних причин за кордон чиновників у період дії воєнного стану. Обмеження також стосується чиновниць. Перетин кордону для них можливий лише за наявності документів про службові відрядження.

Раніше у ВСУ повідомили, яких стало відомо, яких "заброньованих" чоловіків хочуть призвати до армії.