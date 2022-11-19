Ракетний удар по Запоріжжі: без опалення залишилися 123 багатоповерхівки

У 60 будинках вже відновили подачу тепла.

У Запоріжжі через ракетний удар в п'ятницю, 18 листопада, пошкоджено трубопроводи централізованого опалення. 123 багатоповерхівки залишилися без опалення, в них проживає понад 17 тисяч людей, заявив глава ОВА Олександр Старух.

"Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи. Аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00 сьогоднішнього дня", - зазначив Старух у Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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