Кадирівці залишили ЗАЕС перед приїздом комісії МАГАТЕ – ЦНС

Росіяни готуються влаштувати перед міжнародними експертами чергове пропагандистське шоу, інформує ZN.ua.

Кадирівці залишили ЗАЕС перед приїздом комісії МАГАТЕ – ЦНС
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Переговори зі створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС тривають, але поки російські окупанти контролюють станцію ситуація потребує ретельного контролю з боку МАГАТЕ. Черговий візит комісії агентства має відбутися незабаром і саме тому росіяни намагаються приховати там сліди присутності військових. Зокрема, йдеться про так званих кадирівців, які вже покинули територію ЗАЕС. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Росіяни вчергове хочуть влаштувати імпровізоване шоу перед комісією, тому вже зараз вивезли найодіозніших її “захисників”. Саме захистом захопленої станції в Енергодарі росіяни пояснюють присутність своїх військ та важкої техніки”, – сказано у повідомленні.

Також у ЦНС зазначають, що станцію відвідав один з найголовніших пропагандистів Кремля Владімір Соловйов. Ймовірно, йому поставили завдання прокомунікувати можливий відступ росіян зі станції.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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