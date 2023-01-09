"Ми не знаємо, куди битися, ми замерзаємо!": росіяни залишилися без опалення у люті морози

"Ми не знаємо, куди битися, ми замерзаємо!": росіяни залишилися без опалення у люті морози

Росіяни скаржаться на зникнення опалення та гарячої води.

Приміром, частина російського міста Рязань 9 січня залишилася без тепла. Причиною зникнення опалення та гарячої води стала аварія на тепломережах Дягілівської ТЕЦ.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Температура у Рязанській області впала до -20 °С.

Внаслідок аварії на ТЕЦ без опалення та гарячої води залишилися дві вулиці Рязані та район Семчино. У тепломережах мікрорайонів Недостоєво, Пріокський та Канищеве порушено температурно-гідравлічний режим.

Крім того, під Єкатеринбургом люди залишилися без опалення в лютий мороз.

"На вулиці -30. У будинках діти маленькі. Сил немає. Ми не знаємо, куди битися, ми замерзаємо!" - розповіла одна з місцевих мешканок.

На таку саму ситуацію поскаржилися й інші мешканці.

"Поки в ЗМІ обговорюють, як мерзне Європа, мерзнуть люди і на Уралі. Наш будинок охолонув через відсутність опалення. З 1 січня з 00:03 у нас постійні відключення електроенергії. Я всі свята зазнавала періодичної відсутності можливості подивитися фільм і зігріти чайник , але було хоча б тепло, бо включали протягом кількох годин, зараз уже не смішно, можна одягати верхній одяг, — розповіла інша мешканка.


Юлия Александрова, politeka.net





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