"Ми не знаємо, куди битися, ми замерзаємо!": росіяни залишилися без опалення у люті морози
Росіяни скаржаться на зникнення опалення та гарячої води.
Приміром, частина російського міста Рязань 9 січня залишилася без тепла. Причиною зникнення опалення та гарячої води стала аварія на тепломережах Дягілівської ТЕЦ.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Температура у Рязанській області впала до -20 °С.
Внаслідок аварії на ТЕЦ без опалення та гарячої води залишилися дві вулиці Рязані та район Семчино. У тепломережах мікрорайонів Недостоєво, Пріокський та Канищеве порушено температурно-гідравлічний режим.
Крім того, під Єкатеринбургом люди залишилися без опалення в лютий мороз.
"На вулиці -30. У будинках діти маленькі. Сил немає. Ми не знаємо, куди битися, ми замерзаємо!" - розповіла одна з місцевих мешканок.
На таку саму ситуацію поскаржилися й інші мешканці.
"Поки в ЗМІ обговорюють, як мерзне Європа, мерзнуть люди і на Уралі. Наш будинок охолонув через відсутність опалення. З 1 січня з 00:03 у нас постійні відключення електроенергії. Я всі свята зазнавала періодичної відсутності можливості подивитися фільм і зігріти чайник , але було хоча б тепло, бо включали протягом кількох годин, зараз уже не смішно, можна одягати верхній одяг, — розповіла інша мешканка.