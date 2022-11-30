У Ладижині 18 тисяч людей залишилися без опалення

Глава ОВА заявив, що в місті потрібне альтернативне джерело опалення, інформує ZN.ua.

У Ладижині 18 тисяч людей залишилися без опалення
© Олександр Грінченко / Вікіпедія

Після ракетного удару по Ладижинській ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста Ладижин. Внаслідок цього 18 тисяч жителів залишилися без теплопостачання. Глава Вінницької ОВА заявив, що потреби в евакуації жителів міста немає, інформує "Радіо Свобода".

"Питання про евакуацію не стоїть…У нас є питання щодо освіти, але ми вирішили перевести дітей у школи, де є твердопаливні котли. Там є тепло. Щодо лікарні – Ладижинська лікарня в принципі не була опорною, тому по маршруту пацієнта і раніше везла на Гайсин. Місцевим жителям, щоб вони користувались пунктами обігріву, будемо повідомляти про всі заходи, які будуть здійснюватися", –наголосив Борзов.

Він зазначив, що незважаючи на те, що ремонт на Ладижинській ТЕС проводяться у «дуже швидкому темпі», місту потрібне альтернативне джерело опалення.


Анна Конюченко, ZN.ua





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