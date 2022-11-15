Дві області залишилися без світла: фото та відео підірваного окупантами енергооб'єкта

Перш, ніж втекти на лівий берег Херсонщини, окупанти зробили все можливе для знищення критично важливої інфраструктури на правобережжі - вони підірвали енергетичний об'єкт, який забезпечував енергоживлення деокупованої території і значної частини Миколаївської області та розстріляли акумулятори, інформує Апостроф .

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на Facebook-сторінці.

"Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тон, підірвані. Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна - що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати", - написав він.

Окрім цього, рашисти лишили по собі безліч вибухонебезпечних предметів - українські сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де ще зовсім недавно точилися тяжкі бої.

Очільник "Укренерго" наголосив, що попри все, компанія разом з ВЦА, ДСНС і обленерго опрацьовують схеми заживлення звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей.

"Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини. Більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше", - розповів Кудрицький.

За його словами, паралельно передали перелік необхідного обладнання для Херсонщини закордонним партнерам і вже відгукнулися системні оператори Польщі і Франції - обладнання вже прямує в Україну.