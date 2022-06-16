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2022-06-16
Взрыв в Чернобыевке: два человека погибли и пятеро получили ранения
Взрыв произошел в районе рынка в центре населённого пункта, информирует
В понедельник, 15 июня в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв. В результате этого два человека погибли и пять человек получили ранения, информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора в
"По данным следствия, 15 июня 2022 в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв в районе рынка в центре населенного пункта. Погибли два человека, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Анна Конюченко, ZN.ua