Взрыв в Чернобыевке: два человека погибли и пятеро получили ранения

В понедельник, 15 июня в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв. В результате этого два человека погибли и пять человек получили ранения, информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Telegram.

"По данным следствия, 15 июня 2022 в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв в районе рынка в центре населенного пункта. Погибли два человека, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.