На войне в Украине погибли минимум 32500 оккупантов: сводка Генштаба на утро 14 июня

В Украине идут 111-е сутки войны с роSSийскими оккупантами. На утро 14 июня в нашей стране погибло уже около 32 500 военных РФ и уничтожено 1 434 вражеских танка.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

личного состава - около 32 500 (+200) человек,

танков ? 1 434 (+2) ед,

боевых бронированных машин ? 3 503 (+11) ед,

артиллерийских систем – 721 (+3) ед,

РСЗО- 229 (+3) ед,

средств ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов – 213 (+0) ед,

вертолетов – 179 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет - 125(+0),

кораблей/катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,

специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.