На войне в Украине погибли минимум 32500 оккупантов: сводка Генштаба на утро 14 июня

В Украине идут 111-е сутки войны с роSSийскими оккупантами. На утро 14 июня в нашей стране погибло уже около 32 500 военных РФ и уничтожено 1 434 вражеских танка.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 32 500 (+200) человек,
  • танков ? 1 434 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ? 3 503 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
  • РСЗО- 229 (+3) ед,
  • средств ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
  • крылатых ракет - 125(+0),
  • кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,
  • специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.


Лена Руденко, Апостроф





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