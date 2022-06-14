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2022-06-14
На войне в Украине погибли минимум 32500 оккупантов: сводка Генштаба на утро 14 июня
В Украине идут 111-е сутки войны с роSSийскими оккупантами. На утро 14 июня в нашей стране погибло уже около 32 500 военных РФ и уничтожено 1 434 вражеских танка.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 32 500 (+200) человек,
- танков ? 1 434 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ? 3 503 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
- РСЗО- 229 (+3) ед,
- средств ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
- крылатых ракет - 125(+0),
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,
- специальной техники – 54 (+0).
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.
Лена Руденко, Апостроф