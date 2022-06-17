Великобритания предлагает Украине новую программу военных учений

После этих учений ВСУ смогут коренным образом изменить ход войны, считает премьер-министр королевства, информирует ZN.ua.

Великобритания предлагает Украине новую программу военных учений
© Офис президента

Начать новые масштабные учения для украинских военных предложил, находясь с рабочим визитом в Киеве, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает правительство королевства.

Эта программа предусматривает обучение до 10 тысяч украинских военных каждые 120 дней за границей. Украинцам передадут проверенный в боях опыт британской армии, что позволит ускорить развертывание, восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку военные продолжают защищать суверенитет нашей страны от роSSийских захватчиков. К учениям будут привлечены и другие международные партнеры.

«Великобритания может возглавить знаковую программу, которая коренным образом изменит ход войны, обеспечив Вооруженным силам Украины устойчивость, необходимую для победы в борьбе за крепкий мир», - сказал Джонсон.

Во время предыдущих учений «Орбиталь» Великобритания подготовила более 22 тысяч украинских военнослужащих с 2015 года до полномасштабного вторжения в Украину.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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