Начать новые масштабные учения для украинских военных предложил, находясь с рабочим визитом в Киеве , премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает правительство королевства .

Эта программа предусматривает обучение до 10 тысяч украинских военных каждые 120 дней за границей. Украинцам передадут проверенный в боях опыт британской армии, что позволит ускорить развертывание, восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку военные продолжают защищать суверенитет нашей страны от роSSийских захватчиков. К учениям будут привлечены и другие международные партнеры.

«Великобритания может возглавить знаковую программу, которая коренным образом изменит ход войны, обеспечив Вооруженным силам Украины устойчивость, необходимую для победы в борьбе за крепкий мир», - сказал Джонсон.

Во время предыдущих учений «Орбиталь» Великобритания подготовила более 22 тысяч украинских военнослужащих с 2015 года до полномасштабного вторжения в Украину.