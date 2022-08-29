В Україні вшановують пам'ять загиблих захисників незалежності та суверенітету країни

29 серпня у нашій країні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Дата пам'ятної дати обрана не випадково, вона пов'язана з Іловайською трагедією 2014 року.

Тоді після масштабних боїв під Іловайськом воїни АТО опинилися в оточенні. Президент РФ Владімір Путін заявив, що підконтрольні Росії угруповання організують для них гуманітарний коридор.