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2022-08-29
В Україні вшановують пам'ять загиблих захисників незалежності та суверенітету країни
Дату встановили на згадку про «гуманітарні коридори» під Іловайськом, інформує
В Україні вшановують пам'ять захисників незалежності та суверенітету© Василь Артюшенко, ZN.UA
29 серпня у нашій країні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Дата пам'ятної дати обрана не випадково, вона пов'язана з Іловайською трагедією 2014 року.
Тоді після масштабних боїв під Іловайськом воїни АТО опинилися в оточенні. Президент РФ Владімір Путін заявив, що підконтрольні Росії угруповання організують для них гуманітарний коридор.
Фаїна Вауліна, ZN.ua