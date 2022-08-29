В Україні вшановують пам'ять загиблих захисників незалежності та суверенітету країни

Дату встановили на згадку про «гуманітарні коридори» під Іловайськом, інформує ZN.ua.

В Україні вшановують пам'ять загиблих захисників незалежності та суверенітету країни
В Україні вшановують пам'ять захисників незалежності та суверенітету
© Василь Артюшенко, ZN.UA

29 серпня у нашій країні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Дата пам'ятної дати обрана не випадково, вона пов'язана з Іловайською трагедією 2014 року.

Тоді після масштабних боїв під Іловайськом воїни АТО опинилися в оточенні. Президент РФ Владімір Путін заявив, що підконтрольні Росії угруповання організують для них гуманітарний коридор.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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