В Еврокомиссии официально заявили, что рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Об этом в Twitter написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы рекомендуем предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ. Украина четко продемонстрировала стремление жить по европейским ценностям и стандартам. И начал перед войной путь в ЕС », – написала Урсула фон дер Ляйен.