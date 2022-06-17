В Еврокомиссии официально заявили, что рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

В Еврокомиссии официально заявили, что рекомендуют предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
© Офис президента

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Об этом в Twitter написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы рекомендуем предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ. Украина четко продемонстрировала стремление жить по европейским ценностям и стандартам. И начал перед войной путь в ЕС», – написала Урсула фон дер Ляйен.





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