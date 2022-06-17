FT: Западная Европа цинично смотрит на страдания в Украине, этому есть объяснение

Представьте себе, что вы – западноевропейский политик в Париже, Берлне или Риме. РоSSийское вторжение в Украину вызывает у вас ужас. Несмотря на ожидания восточных европейцев, вы не питаете наивных взглядов на Владимира Путина. За все эти годы вы хорошо усвоили, что у него на уме. И вы надеетесь, что он не победит в этой войне.

В душе вы радуетесь каждому украинскому флагу в окне. Вы гордитесь, что ваша страна помогает тому небольшому количеству украинских беженцев, которые поехали дальше Восточной Европы. Вы осуждаете войну. Но при этом вы уверены, что это не проблема Западной Европы. Вы только хотите, чтобы бои прекратились, возможно, после какого-то неоднозначного перемирия, фактически вручающего РоSSии контроль над завоеванными территориями. Об этом в статье для Financial Times пишет британский писатель Саймон Купер.

Кризис со стоимостью проживания тогда сократится, равно как и риск вступления в ядерную войну и необходимости западным правительствам тратить свое драгоценное время у власти на битву с агрессором в соседнем регионе. Западные политики никогда не скажут вслух, но их не очень волнует Украина.

"Здесь следует уточнить, что я против таких циничных взглядов. Я хотел бы, чтобы эти правительства поддерживали Украину. Но я просто пытаюсь объяснить их мысли, которые я собрал в разговорах с политиками, а также читая СМИ на континенте. Веселые разговоры об «объединенной Европе» игнорируют тот факт, что Европ на самом деле несколько. Веками определенного рода занавес отделяет более богатый Запад от бедного Востока. Путинская угроза экзистенциальна для восточных европейцев, в клуб которых вдруг попали Швеция и Финляндия. Но в западноевропейской истории РоSSия – не главный враг. Она – очень проблемный второстепенный персонаж, который когда-то в критический момент прикрыл нашу спину. Мы почти всегда позволяли Москве делать все, что вздумается, на Востоке, особенно с 1944 по 1989 год. Когда Франция и Британия без особой нужды в 1914 году были вовлечены в конфликт на востоке, мировая война на целый век сбила всех с курса", – говорится в статье.