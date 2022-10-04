Перший пішов: в Україні знищили найновіший бронеавтомобіль, названий на честь батька Кадирова

Російські окупанти втратили в Україні безліч своєї військової техніки, а нещодавно було знищено ворожий бронеавтомобіль "Ахмат", названий на честь батька глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, який росіяни розробили і почали випускати вже в період повномасштабної війни.

Про це повідомляє Telegram-канал "СтратКом ЗСУ", інформує Апостроф .

Автори публікації публікують два фото - скрін публікації в РФ , в якій вихваляється "Ахмат", створений "з урахуванням досвіду реальних бойових дій". Зазначається, що особливість десятимісної машини у "високому класі захисту".

Проте "високий клас захисту" не допоміг і автомобіль успішно "демілітаризували" українські захисники на території України.