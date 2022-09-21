Одну з центральних вулиць Дніпра перейменували в честь Бандери

Також місто сьогодні прийняло рішення про перейменування ще 44 вулиць, інформує ZN.ua.

Одну з центральних вулиць Дніпра перейменували в честь Бандери
© Дніпровська міська рада

Дніпровська міська рада перейменувала вулицю Шмідта в історичному центрі міста в честь Степана Бандери. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Одна із центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмідта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер уже назавжди», - написав він у Facebook.

При цьому міський голова зазначив, що пост про перейменування навмисне написав російською мовою.

«Не сперечатимемося в коментарях про доцільність цього перейменування. Скажу лише одне. Перечитайте 100 разів гасло українських націоналістів: "Воля народам! Воля людині!" ... Напевно, за всю історію людства жодного разу сенс існування вільних людей не був сформульований так коротко і ємно. Свобода, і тільки вона, ось те, за що варто боротися», - додав Філатов.

Перейменована вулиця примикає до центральної вулиці Дніпра – проспекту Дмитра Яворницького та виникла в 1870-х роках.


Ірина Знась, ZN.ua





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