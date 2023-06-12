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2023-06-12
Росіяни підірвали ще одну дамбу
Річка на Запоріжжі вийшла з берегів.
Після підриву Каховської ГЕС росіяни підірвали водосховище на Новопавлівському відрізку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує
© Wikipedia/ НАН України
За його словами, внаслідок підриву дамби біля Новодарівки( Запорізька область) затопило береги річки.
«Це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли», – зазначив Шершень, якого процитувала «
Однак, за його словами, на перебіг контрнаступальних дій українського війська це не впливає.
Оксана Лебедина, ZN.ua