Росіяни підірвали ще одну дамбу

Річка на Запоріжжі вийшла з берегів.

Після підриву Каховської ГЕС росіяни підірвали водосховище на Новопавлівському відрізку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує ZN.ua.

Росіяни підірвали ще одну дамбу
© Wikipedia/ НАН України

За його словами, внаслідок підриву дамби біля Новодарівки( Запорізька область) затопило береги річки.

«Це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли», – зазначив Шершень, якого процитувала «Новинарня».

Однак, за його словами, на перебіг контрнаступальних дій українського війська це не впливає.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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