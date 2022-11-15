"Честь і шана": підпільники у Херсоні працювали на ЗСУ всі місяці російської окупації

У Херсоні під час російської окупації продовжували працювати люди, яківірні Україні і ЗСУ, а їхні імена можна буде назати ще не скоро.

Про підпільників розповів громадський і політичний діяч Дмитро Ярош, пише Politeka.net.

За його словами, за кілька останніх днів він проїхав багато кілометрів на ділянці: Кривий Ріг – Херсон.

«Головне. У Херсоні зустрівся з підпільниками, які працювали всі місяці орківської окупації на Збройні Сили України, під координацією друга Дима - керівника Центру партизанського руху УДА… Подякував їм за службу Українській Нації! Вони - Люди прості та героїчні! Великі українці!» - підкреслив Ярош, висловивши впевненість в перемозі України.

У коментарях до допису українці захоплюються сміливістю своїх співвітчизників і бажають, щоб усі українські захисники повернулися додому живими та неушкодженими:

«Честь і Шана! Низькоземний уклін всім воїнам! Живим Янгола Охоронця на обидва плеча, а тим, хто пішов у Царство Господа хай просять за свій рід і за всю Україну!», «От такі наші партизани! Низький уклін кожному, хто бореться з ордою!», «Перемога за нами!», «Низький уклін кожному воїну».

Тим часом президент Володимир Зеленський опублікував нову фотодобірку з нескореного та звільненого міста.