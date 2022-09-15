Усі 8 онуків Єлизавети ІІ відвідали службу на честь покійної королеви: фото родини

Усі вісім онуків Єлизавети II були присутні на службі на честь покійної монархині, яка відбулася в середу, 14 вересня. У лондонському Вестмінстер-Холі зібралися: Пітер Філіпс, Зара Тіндолл, принц Вільям, принц Гаррі, принцеса Беатріс, принцеса Євгенія, леді Луїза Віндзор і Джеймс, віконт Северн.

Богослужіння тривало близько 20 хвилин у Вестмінстерському залі, яке очолив архієпископ Кентерберійський у супроводі декана Вестмінстерського. У Вестмінстер-Холі попрощатися з Її Величністю британці зможуть протягом наступних п'яти днів. Очікується, що туди прийдуть сотні тисяч людей, щоб віддати шану королеві перед державними похоронами в понеділок, 19 вересня. Детальніше про це розповідає видання People, інформує Апостроф .

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Пітер Філіпс та Зара Тіндолл – діти єдиної доньки Єлизавети II принцеси Анни. У лінії наслідування престолу Анна займає 14 місце, її син Пітер – 15, тоді як донька Зара – 18.

Принц Вільям та принц Гаррі – сини Чарльза (Карла) III, який після смерті матері став королем Великої Британії. Старший син Вільям є головним спадкоємцем престолу після свого батька, тоді як принц Гаррі, який разом із дружиною відмовився від королівських обов’язків та перебрався до США , займає 5 позицію у лінії наслідування.

Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс та принцеса Євгенія – доньки принца Едварда, який є третьою дитиною та другим сином Єлизавети II. У лінії наслідування престолу вони ідуть слідом за своїм батьком: принц Ендрю – 8 місце, принцеса Беатріс – 9, принцеса Євгенія – 10.

Леді Луїза Віндзор і Джеймс, віконт Северн – діти третього сина і наймолодшої дитини в сім’ї королеви принца Едварда. У лінії престолонаслідування вони займають такі позиції: принц Едвард – 11, Джеймс, віконт Северн – 12, Леді Луїза Віндзор – 13.

Фото: Getty Images

На процесії також були присутні четверо дітей покійної монархині - король Чарльз III , принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард.

Також там були чоловік принцеси Анни - сер Тімоті Лоуренс, двоюрідний брат королеви - принц Річард, герцог Глостерський, і племінник королеви - Девід Армстронг-Джонс, граф Сноудон. Службу відвідали і члени персоналу Її Величності.

Фото: Getty Images