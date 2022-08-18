Новий корвет українського флоту названо на честь гетьмана Івана Мазепи

Судно будують у Туреччині

Новий корвет українського флоту названо на честь гетьмана Івана Мазепи
Першому українському корвету дали ім'я
© Bronswerk

Новому українському корвету класу «Ada», який наразі будується в Туреччині, присвоєно ім’я «Гетьман Іван Мазепа». Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського.

«З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю: Присвоїти корвету класу «Ada» Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет – корвет «Гетьман Іван Мазепа»", - наголошується у відповідному Указі №586/2022, який опубліковано на сайті глави держави.


Артем Руденко, ZN.ua





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