У Києві відбулася акція на честь захисників "Азовсталі", фото

У Києві до півріччя виходу українських військових з "Азовсталі" у Маріуполі відбулася акція "Пів року полону, пів року невідомості", на якій родичі військовополонених намагалися звернути увагу суспільства та світової спільноти на катастрофічне становище з українцями, яких утримує країна-агресор.

Про це інформує Суспільне, інформує Апостроф.

Організатори акції вийшли, аби напередодні зими нагадати Міжнародному комітету Червоного хреста про його функції.

Охріменко Галина, сестра полоненої медсестри полку "Азов" розповіла, що та стала медиком після початку війні на Донбасі, й у полон потрапила разом з усіма, коли вийшла з "Азовсталі".

"Ми зібралися, щоб світ і країна знали про своїх героїв. Це стосується не тільки моєї сестри, а всіх: і "азовців", і прикордонників, і рядових, і офіцерів, які зараз у полоні. Ми всі їх дуже чекаємо і дуже вдячні їм за подвиг. Вони повинні повернутися до своїх родин", — сказала Охріменко Галина.

Мати 47-річного "азовця" Олександра Галина Стафійчук розповіла, що за пів року не отримала від сина жодної звістки. "Повідомили з Червоного Хреста, що він у полоні і більше жодних новин. Востаннє спілкувалася з ним перед виходом з "Азовсталі". Була СМСка: "Головне, мам, я живий. Скоро зустрінемося", — переповіла вона.

Світлана Пархоменко, яка також чекає з полону сина, розповіла, що той зателефонував їй 19 травня та переказав, що "азовців" здають у полон в Росію. Через декілька днів він подзвонив знову та сказав, що Червоний Хрест обіцяв їм, що через два місяці вони будуть вдома. "У ЧХ нам сказали, що він в Оленівці. Ми ходимо на всі мітинги, просимо, але поки що ніяких змін", — розповіла жінка.


Олексій Руденко, Апостроф





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