Дания не будет блокировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС — министр

Дания готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление ЕС , если это сделает Европейская комиссия, заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, сообщает Ekstra Bladet .

«Если Еврокомиссия решит, что Украина готова получить статус кандидата, это то, что мы можем поддержать», - сказал Кофод.

Государства-члены должны решить, может ли страна получить этот статус. Решение основывается на оценке ситуации в стране по ряду направлений.

Однако министр иностранных дел Дании также подчеркнул, что предоставление статуса кандидата не означает краткий или легкий путь к членству в ЕС .

«Также важно сказать, что придется пройти долгий путь. Это касается всех кандидатов, они должны отвечать Копенгагенским критериям», – отметил он.

Министр иностранных дел добавил, что Дания будет партнером Украины по соответствию критериям, необходимым для вступления в ЕС . Он упомянул верховенство права и борьбу с коррупцией.