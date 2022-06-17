Дания не будет блокировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС — министр

Министр иностранных дел Дании подчеркнул, что предоставление статуса кандидата не означает легкий путь к членству в ЕС, информирует ZN.ua.

Дания готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление ЕС, если это сделает Европейская комиссия, заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, сообщает Ekstra Bladet.

«Если Еврокомиссия решит, что Украина готова получить статус кандидата, это то, что мы можем поддержать», - сказал Кофод.

Государства-члены должны решить, может ли страна получить этот статус. Решение основывается на оценке ситуации в стране по ряду направлений.

Однако министр иностранных дел Дании также подчеркнул, что предоставление статуса кандидата не означает краткий или легкий путь к членству в ЕС.

«Также важно сказать, что придется пройти долгий путь. Это касается всех кандидатов, они должны отвечать Копенгагенским критериям», – отметил он.

Министр иностранных дел добавил, что Дания будет партнером Украины по соответствию критериям, необходимым для вступления в ЕС. Он упомянул верховенство права и борьбу с коррупцией.

Именно по этим параметрам, по мнению политика, Украина отстает от других стран, стремящихся вступить в ЕС.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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