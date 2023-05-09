Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро

Зустріч світових лідерів запланована на листопад

Саміт країн G20, які досі не виробили спільну позицію щодо російської агресії проти України, у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Про це повідомив губернатор штату Клаудіо Кастро у Twitter , інформує ZN.ua .

Зустріч лідерів G20 у 2022 році © Getty Images

«Це офіційно! Наступного року RJ прийматиме саміт глав держав G20. Буде зібрано 20 найбільших світових економічних держав і буде запрошено ще 10 країн, всього 30», – написав він.

? oficial! O RJ sediar? o encontro da c?pula dos chefes de estado do G20 no pr?ximo ano. As 20 maiores pot?ncias econ?micas mundiais estar?o reunidas e, ser?o convidadas mais 10 na??es, totalizando 30. — Cl?udio Castro (@claudiocastroRJ) May 9, 2023

Першого грудня Бразилія перейме головування у G20 від Індії, а зустріч у Ріо відбудеться 18-19 листопада 2024 року.

На країни G20 припадає близько 85% світового ВВП , понад 75% світової торгівлі та приблизно дві третини населення світу. Групу утворюють Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай , Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Південна Корея, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Туреччина, Великобританія, США та Європейський Союз.

Зустріч лідерів G20 цього року має відбутися у вересні в Індії. У групи, станом на квітень, досі не було спільної позиції щодо війни Росії проти України. Розглядається можливість приїзду на саміт президента РФ Владіміра Путіна, який до цього пропустив дві зустрічі.

Індія, яка прийматиме саміт цього року, вважає, що світ повинен зосередитися на питанні глобальної бідності та «відійти» від теми російсько-української війни.