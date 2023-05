Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро

Зустріч світових лідерів запланована на листопад

Саміт країн G20, які досі не виробили спільну позицію щодо російської агресії проти України, у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Про це повідомив губернатор штату Клаудіо Кастро у Twitter , інформує ZN.ua .

«Це офіційно! Наступного року RJ прийматиме саміт глав держав G20. Буде зібрано 20 найбільших світових економічних держав і буде запрошено ще 10 країн, всього 30», – написав він.

? oficial! O RJ sediar? o encontro da c?pula dos chefes de estado do G20 no pr?ximo ano. As 20 maiores pot?ncias econ?micas mundiais estar?o reunidas e, ser?o convidadas mais 10 na??es, totalizando 30.