Перше засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на рівні послів

Зеленський провів підготовчу нараду.

Президент Володимир Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна - НАТО, на якій обговорили підготовку практичних кроків для реалізації рішень саміту Альянсу у Вільнюсі, інформує ZN.ua.

Перше засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на рівні послів
© Володимир Зеленський / Telegram

"Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради Україна - НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - зазначив він.

Президент додав, що країна також починає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.

26 липня відбудеться засідання нової Ради Україна-НАТО на рівні послів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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