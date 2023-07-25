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2023-07-25
Перше засідання Ради Україна-НАТО відбудеться на рівні послів
Зеленський провів підготовчу нараду.
Президент Володимир Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна - НАТО, на якій обговорили підготовку практичних кроків для реалізації рішень саміту Альянсу у Вільнюсі, інформує
© Володимир Зеленський / Telegram
"Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради Україна - НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - зазначив він.
Президент додав, що країна також починає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.
26 липня відбудеться засідання нової Ради Україна-НАТО на рівні послів.
Оксана Лебедина, ZN.ua