Президент ПАР: Путін буде присутній на саміті БРІКС

Водночас речник кремлівського диктатора Пєсков заявив, що переговори щодо цього ще тривають.

Влада Південно-Африканської Республіки, коментуючи майбутній саміт БРІКС, запевнила, що усі лідери країни, включно з президентом Росії Владіміром Путіним, візьмуть участь у зустрічі особисто. Про це повідомляє Eyewitness News, інформує ZN.ua .

© Сиріл Рамафоса / Twitter

На тлі спекуляцій, щодо того, чи візьме глава Кремля участь у саміті БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка), який відбудеться в Південній Африці у серпні, президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що захід відбудеться за особистої присутності учасників.

Лідер ПАР оголосив це на засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні в четвер увечері.

Після ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), з'явилися припущення, що подія могла б відбутися віртуально.

Рамафоса наголосив, що цього не буде.

"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом – ні. Він буде віч-на-віч", – зазначив він.

Того ж дня голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу запевнив, що всі лідери візьмуть участь особисто. Мова йде про очільників Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки.

"Очікуйте кількох глав держав. Але важливо, що п'ять глав держав БРІКС відвідають форум", – додав Ніхалоу.

Водночас, речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив пропагандистському виданню ТАСС, що формат участі російського диктатора у саміті БРІКС в ПАР наразі не визначено.

Раніше президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вже заявляв, що саміт БРІКС відбудеться очно, попри ордер на арешт російського президента Владімра Путіна МКС, який ПАР юридично зобов’язана виконувати.