«Я – ваш інструмент»: Тихановська та Байден на саміті НАТО

Світлана Тихановська

Лідер об'єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська повідомила, що на саміті НАТО зустрілася з Байденом і заручилася його підтримкою, але вона лише інструмент досягнення цілей білорусів.

Про це вона розповіла на каналі Тетяни Мартинової.

Як розповідає гостя програми, це була лише друга зустріч із Байденом, у них була ще одна телефонна розмова, але про цю зустріч вона дізналася в останній момент і вона відбулася з ініціативи президента США відразу після його виступу.

«Я не можу озвучувати деталі, але я розповів йому, що білоруси об'єднані та сильні у своєму прагненні звільнитися від узурпатора лукашенка та від гніту росії, і почула у відповідь слова підтримки білорусам», - повідомляє Світлана Тихановська.

Також вона додає, що зустріч була не тривалою, але значною, це не просто гарна картинка, зустріч дала дуже потужний сигнал солідарності та підтримки не лише білорусам, це сигнал і американським структурам, що ось, ми визнаємо, ось людина, ось суспільство, ось рух, якому треба допомогти, працюйте.

«Я завжди говорю білорусам, навіть які проти мене особисто, які вважають, що я нічого не роблю, займаюся політичним туризмом, що не треба навколо мене об’єднуватися, не треба підтримувати мене особисто, я – ваш інструмент, я роблю, що можу, давайте об'єднуватись навколо цілей», - наголошує Світлана Тихановська.


Дарина Силина, politeka.net





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