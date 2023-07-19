Резніков: На саміті НАТО жодного разу слово "корупція" не звучало як вимога до України

За словами глави Міноборони, "Україна рухається у правильному напрямку".

Міністр оборони Олексій Резніков, під час пресконференції на тему: "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?", заявив що протягом саміту НАТО у Вільнюсі він жодного разу не почув слово "корупція" по відношенню до України. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Резніков: На саміті НАТО жодного разу слово
© Олексій Рєзніков/facebook

"За два дні, під час яких ми перебували на саміті у Вільнюсі і комунікували з лідерами країн, і на всіх сесіях, на яких ми бували, - жодного разу слово "корупція" не звучала як вимога до України. Це означає, що наші зусилля – і Верховної Ради, і створених антикорупційних органів партнери оцінили, і рівень довіри піднявся. Тому на саміті у Вільнюсі мова йшла про очікування від України стосовно реформ. Слово "корупція" жодного разу за два дні я не почув", – зазначив глава оборонного відомства.

Він додав, що Україна рухається у правильному напрямку.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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