На саміті ЄС – Латинської Америки 59 країн затвердили декларацію у зв'язку з війною в Україні

У декларації не згадується слово "Росія".

На саміті Європейського Союзу – Латинської Америки та Карибського басейну 59 країн висловили стурбованість у зв'язку з війною в Україні. Декларацію підписали 27 держав-членів ЄС та 32 іспаномовні країни. Бракувало тільки Нікарагуа. Про це повідомляє "Польське радіо", інформує ZN.ua.

На саміті ЄС – Латинської Америки 59 країн затвердили декларацію у зв'язку з війною в Україні
© Pixabay

Представники 59 країн написали, що висловлюють глибоке занепокоєння у зв'язку з війною проти України, яка завдає величезних людських страждань і посилює вразливість світової економіки, обмежує зростання, збільшує інфляцію, порушує ланцюжки поставок, загрожує енергетичній та продовольчій безпеці та збільшує ризики.

«Ми підтримуємо необхідність справедливого та міцного миру», — йдеться у декларації.

Представники ЄС та латиноамериканських держав також підтвердили свою підтримку угоди щодо зерна, з якої Росія вийшла у понеділок, та зусиль ООН щодо її продовження.

«Ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення справедливого та міцного миру відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй», — йдеться у частині декларації.

Також є посилання на резолюції ООН, які засуджують Росію, але у декларації вони не цитуються. У декларації є положення щодо необхідності поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх націй, а також про необхідність дотримання міжнародного права.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба на дебатах Генасамблеї ООН закликав усі країни приєднатися до декларації "Групи семи" (G7) щодо гарантії безпеки для України.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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