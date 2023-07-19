На саміті ЄС – Латинської Америки 59 країн затвердили декларацію у зв'язку з війною в Україні

У декларації не згадується слово "Росія".

На саміті Європейського Союзу – Латинської Америки та Карибського басейну 59 країн висловили стурбованість у зв'язку з війною в Україні. Декларацію підписали 27 держав-членів ЄС та 32 іспаномовні країни. Бракувало тільки Нікарагуа. Про це повідомляє " Польське радіо ", інформує ZN.ua .

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Представники 59 країн написали, що висловлюють глибоке занепокоєння у зв'язку з війною проти України, яка завдає величезних людських страждань і посилює вразливість світової економіки, обмежує зростання, збільшує інфляцію, порушує ланцюжки поставок, загрожує енергетичній та продовольчій безпеці та збільшує ризики.

«Ми підтримуємо необхідність справедливого та міцного миру», — йдеться у декларації.

Представники ЄС та латиноамериканських держав також підтвердили свою підтримку угоди щодо зерна, з якої Росія вийшла у понеділок, та зусиль ООН щодо її продовження.

«Ми підтримуємо всі дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення справедливого та міцного миру відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй», — йдеться у частині декларації.

Також є посилання на резолюції ООН , які засуджують Росію, але у декларації вони не цитуються. У декларації є положення щодо необхідності поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх націй, а також про необхідність дотримання міжнародного права.