У МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освіту

Прискорений перехід у відомстві не розглядають.

В Україні перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році згідно з законом "Про освіту", зазначили в Міністерстві науки та освіти, інформує ZN.ua .

"Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах. Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що освітні втрати, спричинені пандемією коронавірусної хвороби є великим викликом для української системи освіти. Зазначається, що такий перехід також потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено.