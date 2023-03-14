В уряді Швеції припускають, що вступ Фінляндії до НАТО відбудеться раніше

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що ймовірно Фінляндія може приєднатися до НАТО раніше, ніж Швеція. Про це повідомляє SVT.

"Як усі чули останніми тижнями, це не питання, що членство Фінляндії і Швеції буде ратифіковане рано чи пізно. Останніми тижнями ймовірність того, що це відбуватиметься різними темпами, зросла", — зазначив глава шведського уряду.

За його словами, рішення - в руках Туреччини, і що Швеція готова впоратися з ситуацією, коли Фінляндія вступить до НАТО окремо.

"Єнс Столтенберг зазвичай зазначає, що якщо це станеться, це не буде довгостроковою проблемою. По суті, йдеться не про те, чи стане Швеція членом НАТО, а про те, коли Швеція стане членом НАТО", — підкреслив Крістерссон.

Головний шведський переговірник стосовно вступу в НАТО Оскар Стенстрем стверджує, що у них були "конфіденційні переговори" з Туреччиною, але там все ще вважають, що Швеції ще потрібно подолати певний шлях для виконання угоди, підписаної в Мадриді минулого року.

"Фінляндії не було висловлено відповідного невдоволення, що можна трактувати як думку Туреччини, що Фінляндія пішла набагато далі у виконанні своєї частини меморандуму", — додав він.