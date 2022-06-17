В рф взбунтовались против войны в Украине: "Среди роSSийской бизнес-элиты и олигархов..."

Владимир Путин скрин

И обычные россияне, и чиновники рф, и олигархи выступают против агрессии владимира путина в Украине.

Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 17 июня.

Сообщается, что в последние недели Госдума начала процесс введения 20-летнего заключения россиянам, воюющим против рф. Выступления против вторжения в Украину также криминализируются. Таким образом в россии война ускорила долгосрочную траекторию государства к авторитаризму.

Британские разведчики отмечают, что, хотя большинство россиян заявляют социологам о поддержке «спецоперации», часть населения выступает против. Так, легион "Свобода для РоSSии", набранный из россиян, участвовал в бою вместе с украинскими военными. Даже некоторые высокопоставленные роSSийские чиновники выступали с критикой войны.

оккупанты, захоронение роSSийского солдата

Скептицизм в отношении войны, по данным британцев, также особенно силен среди роSSийской бизнес-элиты и олигархов. Заявки на миграцию свидетельствуют о том, что 15 000 роSSийских долларовых миллионеров уже пытаются покинуть страну.

"Мотивы, вероятно, включают как личное противодействие вторжению, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на россию", — сообщают эксперты и добавляют, что бегство бизнеса усилит долгосрочный вред, нанесенный войной экономике россии.


Тарас Галушко, politeka.net





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