"Противник повністю залишив населені пункти": Генштаб повідомив приємні новини з Херсонщини

Харківщина, ЗСУ, деокупація, контрнаступ

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове в Херсонській області, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсоналу.

Про це повідомляється в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому почастішали випадки мародерства та пограбувань місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів і медперсоналу", - говориться у повідомленні.

У Генштабі повідомили також, що збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій у Херсоні. Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту.

Крім того, продовжується практика розміщення ворогів у приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих мешканців.


Алексей Ионов, politeka.net





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