"Все завалено трупами противника": окупанти кидають піхоту штурмувати ЗСУ біля Бахмута

"Все завалено трупами противника": окупанти кидають піхоту штурмувати ЗСУ біля Бахмута

Біля Бахмута окупанти намагаються піхотою штурмувати позиції ЗСУ, поле бою завалено трупами путінських загарбників.

Як повідомив офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко, зимова кампанія на Донеччині буде гарячою.

Про це він розповів в ефірі телеканалу " Еспресо ".

"Ворог намагається вести штурмові дії вдень і вночі. На Бахмутському напрямку бої продовжуються майже цілодобово. Може бути година-дві відносної перерви, а потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою, - повідомив Іллєнко.

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Крім того Іллєнко заявив, що військове керівництво Росії жене мобілізованих і зеків на позиції ЗСУ.

"Все завалено трупами противника. Ситуація серйозна, тривають запеклі бої. Бахмут - це українська фортеця, яка трималася коли звільняли Харківщину, коли звільняли Херсонщину, і зараз продовжує триматися. Роль Бахмута величезна у війні, попереду багато боїв", - розповів офіцер баїв . Свобода".


Юлия Александрова, politeka.net





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