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2022-10-05
Втрати противника за добу: ЗСУ знищили чотири російські гелікоптери та 200 окупантів
Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та криворізькому напрямках, інформує
© Минобороны РоSSии/t.me
Збройні сили України продовжують вдало відбивати атаки противника на фронті та ефективно знищують військову техніку противника. За 224 дні повномасштабної війни українським захисникам вдалося зменшити кількість особового складу військ противника на 61 тисячу.
За добу Сили оборони України знищили:
- особового складу ? близько 61000 (+200) осіб;
- танків ? 2435 (+11) од;
- бойових броньованих машин ? 5038 (+20) од;
- артилерійських систем – 1414 (+7) од;
- РСЗВ – 341 (+1) од;
- засоби ППО ? 177 (+0) од;
- літаків – 266 (+0) од;
- гелікоптерів – 232 (+4) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4);
- крилаті ракети ? 246 (+0);
- кораблі /катери ? 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18) од;
- спеціальна техніка ? 132 (+1).
Дар’я Кєпова, ZN.ua