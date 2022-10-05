Втрати противника за добу: ЗСУ знищили чотири російські гелікоптери та 200 окупантів

Збройні сили України продовжують вдало відбивати атаки противника на фронті та ефективно знищують військову техніку противника. За 224 дні повномасштабної війни українським захисникам вдалося зменшити кількість особового складу військ противника на 61 тисячу. Пресслужба Генерального штабу опублікувала оновлені дані щодо втрат противника.

За добу Сили оборони України знищили: