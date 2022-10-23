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2022-10-23
Мінус 400 окупантів та два гелікоптери за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника
Крім того, наші воїни за добу збили по два десятки крилатих ракет та безпілотників, інформує
© Генеральний штаб ЗСУ
Почалася 242 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
Так, за вісім місяців окупанти втратили:
- особового складу – близько 67470 (+400) одиниць;
- танків – 2584 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 5284 (+18) од.;
- артилерійських систем – 1667 (+14) од.;
- РСЗВ – 374 (+1) од.;
- засобів ППО – 189 (+0) од.;
- літаків – 270 (+0) од.;
- гелікоптерів – 245 (+2) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20) од.;
- крилатих ракет – 350 (+21).;
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од.;
- спеціальної техніки – 148 (+0) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua