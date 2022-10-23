Мінус 400 окупантів та два гелікоптери за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника

Крім того, наші воїни за добу збили по два десятки крилатих ракет та безпілотників, інформує ZN.ua.

Мінус 400 окупантів та два гелікоптери за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати противника
© Генеральний штаб ЗСУ

Почалася 242 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 23 жовтня.

Так, за вісім місяців окупанти втратили:

  • особового складу – близько 67470 (+400) одиниць;
  • танків – 2584 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 5284 (+18) од.;
  • артилерійських систем – 1667 (+14) од.;
  • РСЗВ – 374 (+1) од.;
  • засобів ППО – 189 (+0) од.;
  • літаків – 270 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 245 (+2) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20) од.;
  • крилатих ракет – 350 (+21).;
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од.;
  • спеціальної техніки – 148 (+0) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!», – додали в Генштабі.





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