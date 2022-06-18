Жителей Херсонщины призывают уехать, чтобы облегчить освобождение от оккупантов
ВСУ уже близко.
Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей Херсонской области уехать с оккупированной территории, чтобы облегчить ВСУ задачу его освобождения. Это заявление он сделал в интервью изданию
"Да, я сам выступал с таким призывом (выезжать). Зачем он? Вооруженные силы Украины должны иметь плацдарм для деятельности", – заявил Самойленко.
Он подчеркнул, что оставаться в Херсоне небезопасно.
"Мы видели, какой была агония кафиров перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город. Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем, и это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – если снести город, то зачем его увольнять?" – объясняет он.
Также Самойленко отметил, что нельзя осуждать людей, которые будут уезжать из региона через оккупированный Россией Крым. Главное – сохранить максимальное количество херсонцев и облегчить работу ВСУ.