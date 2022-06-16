Франция хочет, чтобы Украина вернула контроль над Крымом в рамках победы над РФ — CNN

Французский дипломат отметил, что «военную победу должен определить Зеленский», информирует ZN.ua.

Франция хочет, чтобы Украина вернула контроль над Крымом в рамках победы над РФ — CNN
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Франция хочет, чтобы Украина вернула контроль над Крымом в рамках военной победы над Россией. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление источника среди французских дипломатов.

В частности, заявление прозвучало во время визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии.

«Мы за полную победу с восстановлением территориальной целостности на всех оккупированных россиянами территориях, включая Крым», – сказал французский чиновник.

Когда война закончится, будут необходимы переговоры, чтобы определить тип гарантий безопасности для Украины и отношений между Украиной и НАТО, чтобы «знать, как мы строим крепкий мир», отметил дипломатический источник.

«На кону безопасность всех нас», - сказал дипломат, добавив, что украинскую военную победу должен определить президент Украины Владимир Зеленский.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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