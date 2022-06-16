Франция хочет, чтобы Украина вернула контроль над Крымом в рамках победы над РФ — CNN
Французский дипломат отметил, что «военную победу должен определить Зеленский», информирует
Франция хочет, чтобы Украина вернула контроль над Крымом в рамках военной победы над Россией. Об этом сообщает
В частности, заявление прозвучало во время визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии.
«Мы за полную победу с восстановлением территориальной целостности на всех оккупированных россиянами территориях, включая Крым», – сказал французский чиновник.
Когда война закончится, будут необходимы переговоры, чтобы определить тип гарантий безопасности для Украины и отношений между Украиной и НАТО, чтобы «знать, как мы строим крепкий мир», отметил дипломатический источник.
«На кону безопасность всех нас», - сказал дипломат, добавив, что украинскую военную победу должен определить президент Украины Владимир Зеленский.