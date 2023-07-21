ЄС пропонує створити спецфонд для ЗСУ в рамках Європейського фонду миру

Допомога українським військовим із цього фонду може становити 5 млрд євро на рік упродовж наступних чотирьох років.

Європейський Союз розглядає можливість створення в рамках Європейського фонду миру спеціального фонду на суму 5 млрд євро на рік на наступні чотири роки, який був би призначений виключно для військових потреб України, зокрема відбиття російської агресії. Відповідне обговорення відбулося у четвер у Брюсселі в рамках Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

ЄС пропонує створити спецфонд для ЗСУ в рамках Європейського фонду миру
© Getty Images

"Ми пропонуємо створити спеціальну секцію в рамках Європейського фонду миру, щоб надати до 5 млрд євро на рік на наступні чотири роки на потреби оборони України", - сказав він.

Боррель підкреслив, що це буде той самий інструмент – Європейський фонд миру, який, за його словами, працює добре.

"5 млрд євро на рік на наступні чотири роки - це оцінка потреб і вартість наших довгострокових зобов'язань у сфері безпеки для України", - сказав Боррель.

Дипломат додав, що ЄС продовжуватиме навчання українських військових у рамках тренувальної місії.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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